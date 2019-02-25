На Луганщине объявили подозрение группе лиц за незаконную добычу угля

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры области следователи Следственного управления совместно с сотрудниками управления стратегических расследований и бойцами батальона "Луганск-1" установили и задокументировали группу лиц, которая с июня 2017 года на открытом участке местности, расположенной по ул. Центральная с. Нижнее Попаснянского района, организовали работу по незаконной добыче полезных ископаемых - каменного угля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Луганской области.

С места проведения работ, а именно с места добычи угля, полицейские изъяли 3 автомобиля, погрузчик и 2 полуприцепа.

Кроме того, в ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов, сотрудники полиции изъяли черновики с рукописными записями, товарно-транспортные накладные, карту угольных пластов Луганской области.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 УК Украины (Незаконное добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

Напомним, общий объем угля, которое незаконно вывозится Россией из ОРДЛО, достигает 7 млн тонн в год. При стоимости 50 - 60 долларов за тонну сумма убытков Украины от таких действий может достигать 400 млн долларов ежегодно.