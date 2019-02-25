Сегодня боевики 6 раз обстреляли позиции ООС, один военный погиб

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня боевики 6 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС), один военный погиб, а один получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил, передает УНН.

По данным пресс-службы, в течение текущих суток боевики шесть раз обстреляли позиции украинских войск, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, потратив 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм.



В частности из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединский, из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное.



Также обстрелы состоялись в направлении населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское, вблизи Новотошковское.



Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.



Напомним, сегодня по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано три враждебных обстрела, в том числе по применению минометов.