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В Крыму скончался бывший член Меджлиса

В Крыму скончался бывший член Меджлиса

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В оккупированном Крыму умер делегат Курултая крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа предыдущих созывов Шевкет Асанов. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, передает УНН.

"Из Крыма продолжают поступать горькие вести... Сегодня днем на 63 году жизни скоропостижно скончался Шевкет Асанов, делегат Курултая крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа предыдущих созывов", - написал Чубаров.

Как сообщал УНН, в воскресенье, 24 февраля, в Симферополе умер ветеран крымскотатарского национального движения Али Кадыров.

В прошлом году крымскотатарский активист Сервер Караметов умер в больнице после того, как его сбил автомобиль в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Крым, смерть
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