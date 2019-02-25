Одесситы объявили войну нелегальным игорным заведениям

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Жители Одессы объявили войну нелегальным казино, передает УНН со ссылкой на сюжет местного телеканала "Глас".

Активные и неравнодушные одесситы дежурят у заведений, собирают подписи жителей города. В дальнейшем о деятельности одесских казино будут информировать Администрацию Президента.

Местные правоохранители тем временем молчат. Полиция и прокуратура откровенно игнорирует просьбы навести порядок на рынке.

"Почему? Потому что сегодня лобби казино прикрывается различными бумагами, типа, решениями каких-то экспертных комиссий, решениями государственных органов, лицензии, выдаваемые на лото, а не на игорный бизнес. Прикрываясь этой лицензией на лото, сегодня осуществляется игорный бизнес", - говорит депутат Одесского городского совета Александр Шеремет.

Несколько иного мнения депутат Одесского городского совета Алексей Еремица. Он убежден, что "разрешение" на работу одесским казино выдают сами правоохранители.

"У меня есть полная уверенность, полное понимание того, что все лото-маркеты крышуются верхушкой Нацполиции. И все, что происходит - происходит с их непосредственным, если не участием, то соучастием. Все наши рейды заканчивались тем, что нам обещали, что подадут иски в суд. Суд эти иски не всегда рассматривал, потому что Нацполиция не всегда их правильно оформляла, не всегда их подавала", - говорит он.

Сегодня в Одессе сотни нелегальных игорных заведений, скрывающихся за вывесками лотерей. Местные власти хотят очистить город от нелегальных точек. По меньшей мере - не допустить открытия новых рассадников азарта.