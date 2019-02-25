На оккупированных территориях Донецкой области могут запретить деятельность ПЦУ - Епифаний

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 марта возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей Православной церкви Украины, конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой "ДНР" территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение митрополита Киевского и всея Украины Епифания, размещенное на сайте ПЦУ.

"Основанием для этого является незаконное требование к общин "зарегистрироваться по законам республики". Такое требование не может быть выполнено, ведь структура, выдавшая такой "закон", никем не признается государством", говорится в обращении предстоятеля ПЦУ.

В связи с этим уже со 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам ПЦУ в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть "конфискованы в пользу республики", священники - депортированы, сообщает Епифаний.

"Учитывая эту угрозу обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в страны-гарантов "Минского процесса", в Европейский Союз и вообще ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений в поднятом вопросе и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий", просит митрополит у международных организаций и стран мира в своем обращении.

Напомним, по состоянию на 25 февраля в Православную церковь Украины перешло 354 приходских храма УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов в ПЦУ из УПЦ МП, передает УНН.