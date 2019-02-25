Рада хочет, но не может рассмотреть проект чипирование животных - Бакуменко

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В среду, 27 февраля, Верховная Рада Украины должна рассмотреть в первом чтении проект закона об идентификации и регистрации животных. Об этом свидетельствует расписание заседаний ВРУ на текущую неделю, передает УНН.

Речь идет о проекте Закона Украины №9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных".

Законопроект важный и целесообразный, но вряд ли Рада дойдет до его рассмотрения, говорит и.о. председателя аграрного комитета ВР, один из инициаторов законопроекта Александр Бакуменко.

"Дело в том, что этот документ содержится в конце повестки дня ВРУ. Более чем уверен, что Рада до его рассмотрения не дойдет", - говорит он.

Напомним, авторы проекта ЗУ №9022 предлагают обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Предполагается, что после принятия закона будет создан Единый государственный реестр животных. Каждой идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым он будет числиться в базе.

Подсчет и регистрация будут подтверждать право владения животным, упростят поиск владельца в случае его утери или кражи и нивелируют возможность подмены при вывозе за границу и т.п., говорят законодатели.

Новые правила разработаны для того, чтобы привести украинское законодательство в сфере обращения с животными в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала в 2013 году. Услуги регистрации будут платными. За непредоставление данных о домашних животных или отсутствие их регистрации владельцев предлагают привлекать к административной ответственности.