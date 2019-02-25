В Киеве на Куреневке из-за ДТП остановились трамваи

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве на улице Кирилловской в направлении от Героев Днепра до Контрактовой, из-за ДТП остановились три трамвая, передает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, две легковушки столкнулись на трамвайных путях, перекрыв таким образом движение общественному транспорту.

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Сейчас из-за ДТП остановились три трамвая.

Напомним, в селе Новые Петровцы Киевской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского авто.