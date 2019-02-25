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В Украине могут создать колл-центр для координации переселенцев на выборах Президента

В Украине могут создать колл-центр для координации переселенцев на выборах Президента

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Украине могут создать колл-центр для решения проблемы координации внутренне перемещенных лиц в период выборов Президента Украины. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на круглом столе в Киеве, передает журналист УНН.

"Что касается горячей линии, я сегодня же буду разговаривать об этом. Я только вчера проводил встречу с представителями Общественного совета при Министерстве. Он сформирован таким образом, что в Общественном совете есть представители каждой из областей. Возможно каким-то образом я попробую эту идею трансформировать в деятельность общественного совета накануне избирательного процесса", - рассказал Тука.

Инициатором создания такого колл-центр выступил глава правления Общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько.

Он предложил создать колл-центр на уровне Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц за две недели до дня выборов, 31 марта. Этот колл-центр, по его словам, будет отвечать на вопросы внутренне перемещенных лиц. По идее, он должен быть сформирован в регионах и включать общественные организации, члены которых мгновенно смогут выехать и наглядно объяснить человеку, где будет избирательный участок и рассказать об избирательных правах.

Как сообщал УНН, в Украине заработала информационно-аналитическая система "Выборы-2019", которая позволяет проверить онлайн информацию о нарушениях на выборах, их количество, географическое расположение, тип и процессуальный статус каждого правонарушения.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Президент
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