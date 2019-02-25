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Джошуа назвал Ломаченко лучшим боксером чем он сам

Джошуа назвал Ломаченко лучшим боксером чем он сам

Джошуа

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO британец Энтони Джошуа отдал должное украинскому чемпиону в легком весе Василию Ломаченко, информирует УНН со ссылкой на видео в Twitter журналиста Майкла Бенсона.

"Я просто чемпион мира в супертяжелом весе. Я много тренируюсь, работаю и выхожу в ринг. На самом деле, я не самый талантливый боксер в мире. Людям нравится Ломаченко. Он значительно лучше и одаренные меня. Я просто сильный и постоянно в форме. Мне удается драться с лучшими боксерами. К тому же, я провел два объединительные бои. Но он одаренные", - сказал Джошуа.

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Стоит отметить, что Джошуа в следующем бою встретится в США с Джареллом Миллером, а Ломаченко будет защищать своих два пояса в Лос-Анджелесе 12 апреля с Энтони Кролла.

Как сообщалось ранее, Кролла пообещал шокировать мир в поединке с украинцем.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, Украина
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