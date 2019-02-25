Отец истощенного мальчика пожаловался в суде на состояние здоровья

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Депутату Новоукраинского районного совета, из семьи которого забрали истощенного мальчика, в суде пожаловался на состояние здоровья. Суд объявил перерыв для предоставления подозреваемому медпомощи, передает корреспондент УНН.

Так, сегодня в Кропивницком апелляционном суде рассматривали апелляционную жалобу защитника депутата на решение о содержании под стражей.

В ходе заседания подозреваемый пожаловался, что якобы чувствует себя плохо: в тюрьме у него обострилась язва, и он нуждается в помощи врачей. Кроме того, он требовал вызвать "скорую", а также переводчика - неожиданно мужчина заговорил по-русски.

"Не могу ни сидеть, ни стоять, ни лежать", - прокомментировал мужчина свое состояние.

Он отметил, что не доверяет председательствующему судье, ведь, по его словам, она ранее уже вынесла незаконно решение по нему. Также он выразил предостережение, что решение суда может быть необъективным, и попросил об отводе судьи. Адвокат поддержал своего подзащитного. В то же время прокурор сказал, что не видит причин для такого решения. В удовлетворении ходатайство об отводе судьи в итоге суд отказал.

В судебном заседании объявлен перерыв для предоставления подозреваемому медпомощи. О времени и дате следующего заседания сообщат позже.

Как сообщал УНН, суд до 5 марта продлил срок содержания под стражей депутату Новоукраинскую районного совета, из семьи которого забрали истощенного мальчика.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 п.п.2.4,12 ч.2 ст. 115 - неоконченного покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Кроме того, новую подозрение по указанному выше статье объявлено и жене депутата.

Напомним, истощенного четырехлетнего мальчика из Новоукраинки решили забрать из семьи депутата Новоукраинского районного совета. Такое решение исполком принял из-за того, что отец несколько раз самовольно пытался забрать сына из-под присмотра врачей на дом. В свою очередь депутат рассказал о причине истощения ребенка.