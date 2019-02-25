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В Донецкой области 8 дней продолжается подземный протест шахтеров "Селидовуголь"

В Донецкой области 8 дней продолжается подземный протест шахтеров "Селидовуголь"
Источник: Независимый профсоюз шахтеров Украины

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Продолжается 8-й день подземного протеста шахтеров ГП "Селидовуголь" (Селидово Донецкой области). Под землей находятся 9 горняков первой смены. Их заменят шахтеры второй смены, которые спустятся в шахту, но к работе приступать не будут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Как сообщает председатель первичной профсоюзной организации шахты 13 "Новогродовская" Игорь Баличев, все необходимые документы для получения задолженности по заработной плате за ноябрь - декабрь 2018 года и частично за январь 2019 года шахта подготовила, но деньги, скорее всего, будут только завтра. Шахтеры будут находиться под землей пока не получат свои законно заработанные средства.

Напомним, на прошлой неделе общее количество бастующих шахтеров достигла 44 человека.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, зарплата, шахта, долги
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