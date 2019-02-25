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Многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу

Многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Кировоградской области многодетная мать совершила кражу, чтобы сдать средства в школу. Женщина 11 июня 2018 года проникла на территорию чужого домовладения и из помещения дома похитила чугунную плиту печного отопления, три металлические трубы, чугунный котел парового отопления и металлические уголки. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.

С места совершения преступления женщина исчезла, похищенным распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемая причинила потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 810 грн 96 коп.

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Женщина в суде подтвердила, что действительно совершила кражу металлических вещей из дома потерпевшей, поскольку ей срочно нужны были средства, чтобы сдать в школу. Женщина удерживает трех несовершеннолетних детей.

Кировоградский районный суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил наказание - год условно.

Напомним, за кражи на три тысячи гривен подростку грозит 6 лет за решеткой.

Источник: УНН
Теги: дети, кражи, деньги, школа
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