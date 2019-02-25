Одесские патрульные задержали мужчину с 40 патронами

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Около 11:00, 25 февраля, патрулируя на улице Академика Королева, в междворовом проезде инспекторы полиции заметили подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения и пытался скрыться, увидев служебный автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульной полиции Одесской области.

Патрульные оперативно задержали мужчину.

Во время поверхностной проверки в кармане куртки указанного гражданина был обнаружен пакет, в котором находились 40 патронов калибра 5,45 мм. Разрешения на боеприпасы человек не имел.

По словам задержанного, накануне он украл их с целью сбыта.

31-летнего гражданина передали следственно-оперативной группе. Патроны изъяли и направили на экспертное исследование.

Напомним, правоохранители в Одесской области задержали 46-летнего мужчину во время сбыта 4 килограммов взрывчатки, гранату Ф-1 и запал к ней.