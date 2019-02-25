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В Запорожской области женщина повредила агитационную палатку кандидата в президенты

В Запорожской области женщина повредила агитационную палатку кандидата в президенты

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Жительница Вольнянска Запорожской области повредила агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины. За мелкое хулиганство в отношении правонарушителя составлен административный протокол. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Запорожской области.

25 февраля около 12:40 в Вольнянского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о повреждении агитационной палатки по улице Бочарова в городе Вольнянск.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая опросила всех свидетелей происшествия. В результате проверки полицейские установили, что местная жительница 1944 года рождения повредила агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины.

В настоящее время в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Напомним, в ночь на 20 февраля двое молодых людей, 18-25 лет, сорвали с остановки общественного транспорта афишу с изображением защитника Украины, народного героя, лейтенанта 72 отдельной механизированной бригады Андрея Верхогляда.

Источник: УНН
Теги: выборы, Запорожье и Запорожская область, полиция
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