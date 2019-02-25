В Бразилии заявили, что не предоставят США свою территорию для вторжения в Венесуэлу

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Бразилия не намерена предоставлять США свою территорию для реализации военной операции против правительства Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу Globo вице-президент Бразилии Антониу Гамильтон Моурао, который находится в столице Колумбии на заседании Группы Лимы, передает УНН.

"Для этого нужно разрешение (Национального) конгресса (парламента Бразилии), правительство (Бразилии) не может сделать этого (без консультации с парламентом). И большинство в правительстве против (использование бразильской территории американскими войсками)", - сказал Моурао, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам вице-президента Бразилии, правительство крупнейшей южноамериканской страны "сделает все возможное" для того, чтобы венесуэльская кризис был разрешен мирно и дипломатическими средствами.

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Напомним, в субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь из-за границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали почти 300 человек, в том числе десятки граждан Колумбии.

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В частности, более 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля.

Как сообщал УНН, Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник, 25 февраля, в Боготе объявит о "конкретные шаги" и "четко определены меры" в связи с ситуацией вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.