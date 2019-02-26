АЧС: животноводы призывают Гройсмана снизить налоги для свиноводов

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) обратилась в Кабинет Министров Украины и к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой временно снизить или отменить налоги для свиноводов в связи с эпидемией АЧС в стране. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АЖУ.

В ассоциации сообщили Кабмину о том, что аналогичный механизм поддержки свиноводов ввело сегодня правительство Бельгии.

По мнению экспертов АЖУ, временный отказ от налогообложения украинских свиноферм поможет им выжить в условиях постоянных вспышек АЧС.

Сегодня украинские производители свинины несут колоссальные убытки от болезни, а в прошлом году было зафиксировано не менее 145 вспышек АЧС, аргументируют в Ассоциации.

"Из-за АЧС Украина потеряла статус нетто-экспортера свинины, хотя Украина экспортировала рекордные объемы свинины. Сегодня Украина бьет рекорды по импорту свинины. Только за прошлый год объемы импорта свинины Украины выросли более чем в 5 раз. Так, в 2017 году Украина импортировала 8 тыс. тонн свинины (в убойном весе), в 2018 году - 44 тыс. тонн", - говорится в сообщении АЖУ.

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Убытки украинских фермеров из-за АЧС продолжают расти, а цены на живца свиней убойных кондиций постоянно снижаются, продолжили в АЖУ. Это привело к тому, что свиноводческие хозяйства работают в ноль или даже в убыток, отмечают эксперты.

"Мы считаем, что по примеру Бельгии, в Украине также должны быть снижены или временно отменены налоги для производителей свинины, пока ситуация с АЧС не стабилизируется. Государство должно поддержать отрасль свиноводства в сложный период!" - говорится в тексте обращения АЖУ.

Как писал УНН, правительство Бельгии предложило снизить или временно отменить налоги для свиноводов. По мнению чиновников, это уменьшит давление на отрасль, которая страдает от распространения африканской чумы свиней (АЧС).

В украинском парламенте уже прокомментировали пример Бельгии, однако предложили свой вариант защиты свиноводов, в частности, путем налаживания системы страхования от рисков АЧС.

Напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало более 27 млн грн убытков, причиненных украинским фермерам болезнью в прошлом году.