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На этой неделе прокуратура передаст дело в отношении вертолетной площадки в суд

На этой неделе прокуратура передаст дело в отношении вертолетной площадки в суд

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На этой неделе прокуратура планирует передать дело в отношении вертолетной площадки в суд, поскольку следствие по нему уже завершено. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Вертолетная дело - завершено расследование. Надеюсь, что до 1 марта оно будет направлено в суд", - отметил Матиос.

По его словам, по делу проходят 52 подозреваемых, 80 адвокатов и 1208 томов дела.

При этом он добавил, что это дело движется довольно быстро, поскольку в течение 10 месяцев удалось осуществить такую работу.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему начальнику Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве из-за того, что он не помешал строительству вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что расследуют уголовное производство по факту незаконной передачи Киевским горсоветом предприятию ООО "Амадеус КО" земельный участок в аренду на 25 лет для строительства вертолетной площадки на Парковой дороге.

В июле прошлого года было сообщено о подозрении в "злоупотреблении властью и служебным положением" в этом деле экс-мэру Киева Леониду Черновецкому.

Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура, расследование, вертолет
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