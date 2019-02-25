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"Шахтер" отпраздновал выигрыш в центральной игре тура УПЛ

"Шахтер" отпраздновал выигрыш в центральной игре тура УПЛ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В заключительной баталии 19-го тура Украинской Премьер-лиги встретились первая и третья команды таблицы - "Шахтер" принимал "Александрию", передает корреспондент УНН.

Уже на 14 минуте хорошая комбинация в исполнении Марлоса и Тайсона закончилась взятием ворот первого. С неплохой ситуации с ударом в штрафной отметился игрок "Александрии" - мимо плоскости. Через 20 минут изысканная передача Марлоса практически по вратарской линии нашла Мораес и бразильский нападающий удвоил результат.

После перерыва "горняки" заработали право на пенальти, но не реализовал Марлос (кипер Панькив отличился сейвом) - 2:0.

Добавим, "Шахтер" сохранил 7-миочковий гандикап над "Динамо" (48 и 41) и продолжает находиться на вершине лиги. "Александрия третья (36).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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