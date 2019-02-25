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В Канаде столкнулись около 70 автомобилей

В Канаде столкнулись около 70 автомобилей

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Десять человек пострадали в результате столкновения примерно 70 автомобилей на одном из скоростных шоссе в восточной канадской провинции Онтарио. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, передает УНН.

Инцидент произошел в районе города Барри. По данным полиции, в больницу были доставлены десять человек, их жизни вне опасности. Из-за ДТП движение по трассе на этом участке закрыто в двух направлениях.

Также сообщается, что на дорогу из поврежденного грузовика вылилось около 500 литров дизельного топлива. На месте работают спасательные службы.

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Причиной аварии стали погодные условия - сильный снегопад.

Как сообщал УНН, в Киеве водитель Audi совершил наезд на электроопору, стоявшую на остановке общественного транспорта. В результате ДТП скончался один человек, еще один находится в больнице.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Канада, пострадавшие
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