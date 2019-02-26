Суд взял под стражу экс-руководителя Генштаба ВСУ Замана

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Соответствующее решение о взятии под стражу, на протяжении 1 месяца, бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимира Замана, объявил судья Печерского райсуда столицы Вячеслав Пидпалый, передает корреспондент УНН.

“Следственный судья принял ходатайство прокурора Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозревамоего Замана Владимира Михайловича удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей вычислить по 27. 03. 2019”, — отметил судья.

По мнению стороны защиты, позиция прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания В.Заманы под стражей основывается на предположениях и не подтверждена никакими фактами. По словам адвокатов Заманы, у их подзащитного было достаточно возможностей, чтобы, при желании покинуть пределы страны, но он этого не сделал, поскольку желает участвовать в судебных заседаниях для установления истины.

Сам подозреваемый в госизмене Замана отверг все обвинения в свой адрес, поскольку проводил оптимизацию в ВСУ и сокращал только ненужные военные части для аккумуляции средств для обновления техники и повышения денежного обеспечения для личного состава. По его словам, экспертное заключение в отношении него писали люди, которые “не имеют стратегической образования”.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана.



Ему вручили подозрение на 80 листах.



В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Заману.



В Печерском районном суде Киева начался суд над подозреваемым в государственной измене генерал-полковником Владимиром Заманой.



Санкция статьи, по которой задержали сегодня утром бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана, предусматривает безальтернативный арест.