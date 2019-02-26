Мир с РФ возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма - Климкин

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Мир с РФ возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает УНН.

"Мой тезис очень прост. Кто-то говорит мир, перемирие, играет словами. Я считаю, что мир с Россией, и я это ответственно говорю, может прийти только и исключительно после деоккупации Донбасса и Крыма. У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения всего Крыма, никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, который все должны понимать", - заявил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Генассамблеи ООН обсудят проблематику Крыма и Донбасса - Климкин

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал интервью изданию The Washington Post, где раскритиковал Международное сообщество и, в частности, ЕС, за недостаточное давление на Россию, и призвал к реальным действиям, способных изменить поведение Москвы.