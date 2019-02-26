Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 февраля 2019 04:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина не имеет подтверждения факта обследования военнопленных моряков – Омбудсмен
Украина не имеет подтверждения факта обследования военнопленных моряков – Омбудсмен
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5625
Версия для печати

Мир с РФ возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма - Климкин

Мир с РФ возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма - Климкин

Павел Климкин

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Мир с РФ возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает УНН.

"Мой тезис очень прост. Кто-то говорит мир, перемирие, играет словами. Я считаю, что мир с Россией, и я это ответственно говорю, может прийти только и исключительно после деоккупации Донбасса и Крыма. У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения всего Крыма, никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, который все должны понимать", - заявил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Генассамблеи ООН обсудят проблематику Крыма и Донбасса - Климкин

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал интервью изданию The Washington Post, где раскритиковал Международное сообщество и, в частности, ЕС, за недостаточное давление на Россию, и призвал к реальным действиям, способных изменить поведение Москвы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Украина, Павел Климкин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.