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Украинский тхеквондист победил на соревнованиях в Египте

Украинский тхеквондист победил на соревнованиях в Египте

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Хургаде (Египет) состоялся международный рейтинговый турнир класса G-2 "Egypt Open 2019", на котором украинские тхэквондистов завоевали 2 "золотые" и 1 бронзовую медали, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тхэквондо Украины.

В соревнованиях среди мужчин в весе до 87 кг победителем турнира стал киевлянин Владислав Бондарь. На пути к награде он победил со счетом 15:5 соперника из Египта, потом на "золотом балу" одолел американца, а в финале со счетом 14:13 вырвал победу у чемпиона Африки 2016 и победителя Африканских игр Яссина Трабелси из Туниса. Кроме золотой медали Владислав также получил 20 рейтинговых очков.

В шаге от финала остановился Тарас Мальченко из Запорожья, который в весовой категории до 54кг среди мужчин стал бронзовым призером. Тарас со счетом 14:9 и 22:7 победил соперников из Египта, но в полуфинале "золотом балу" уступил вице-чемпиона Африки сенегальцу Мустафе Кама, который в итоге стал победителем турнира.

В этой где весовой харьковчанин Василий Котяш остановился в шаге от медали, уступив в четвертьфинале будущему серебряному призеру испанцу Андриану Висенте Юнта, который является чемпионом Европы.

Добавим также, еще один спортсмен из Запорожья Максим Маненков завоевал золотую медаль в соревнованиях среди кадетов. В весовой категории до 33кг он прошел шесть соперников, победив представителя Сирии и пятерых египтян.

Источник: УНН
Теги: спорт, тхэквондо
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