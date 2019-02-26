Гутерреш на фоне кризиса в Венесуэле предупредил о последствиях военного вмешательства

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Любое военное вмешательство, предпринятое без одобрения Совета Безопасности ООН, грозит потрясениями для современного миропорядка. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, отвечая в понедельник вечером в интервью швейцарской вещательной компании RTS на вопросы, касающиеся обострения ситуации в Венесуэле и возможной военной интервенции США в эту страну, передает УНН.

На вопрос ведущего программы о том, "желательно военное вмешательство США" в Венесуэле, Гутерреш ответил: "Считаю, что время военных интервенций в Латинскую Америку прошло".

Административный глава всемирной организации подчеркнул, что "военные вмешательства, которые не подчиняются правилам Устава ООН, осуществляются не под эгидой Совета Безопасности, становятся фактором потрясений для мирового порядка".

Гутерреш напомнил, что именно Совет безопасности имеет полномочия для принятия в надлежащий момент решения о военном вмешательстве.

"Для этого должны быть серьезные причины - защита мира и безопасности в глобальном масштабе", - подчеркнул он.

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Генсек ООН считает, что в нынешней обстановке в мире "было бы достаточно наивным" рассчитывать, что может быть найдено единство по вопросу военного вмешательства между такими постоянными членами Совета Безопасности, как США, Китай и Россия.

Как сообщал УНН, 12 февраля, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса прибудет в Нью-Йорк, где проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.