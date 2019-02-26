Биатлонистка Блашка стала победительницей Альпийского кубка

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В словенской Поклюке прошли суперкороткие индивидуальные гонки в рамках Альпийского Кубка по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Украинского биатлона".

Первой украинской спортсменкой, испытать данный формат, оказалась Дарья Блашка, которая выиграла и эту гонку, вслед за вчерашним спринтом. В ее пассиве лишь одна незакрытая мишень на четырех огневых рубежах. На 63,7 с от нее отстала швейцарка Майер-Руж (4). Бронзовым призером стала словенка Леа Ейнфальт (4) + 1:33,7 мин.

Примечательно, что формат гонки был экспериментальным, на официальных соревнованиях еще не встречался: на короткой дистанции в 5 км (пять кругов по 1 км) четыре огневых рубежа со штрафом 15 секунд за промах.

Добавим также, после соревнований в Поклюке Блашка вместе с тренером Владимиром Махлаевим отправятся в Мартелл-Валь-Мартелло для подготовки к участию в заключительном этапе Кубка IBU с 14 по 17 марта.