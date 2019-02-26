Обвинения в отношении экс-руководителя Генштаба ВСУ Замана могут быть изменены - прокурор

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Старший группы прокуроров Петр Король заявил, что в уголовном производстве против бывшего руководителя Генерального штаба ВСУ Владимира Замана может быть изменена квалификация обвинения. Об этом сообщил корреспондент УНН из зала суда.

“Я обратил внимание защитников (подозреваемого — ред), что досудебное расследование еще продолжается”. Поэтому “квалификация (обвинение — ред) может быть не только изменена ... Объем обвинения может измениться в большую или меньшую сторону”, — отметил прокурор.

Он добавил, что аргументы защиты и ответы подозреваемого его не удовлетворили.

“Я не услышал конкретных ответов на вопросы. Что было им сделано для того чтобы сохранить систему военного управления? Что было сделано, чтобы сохранить систему мобилизации и мобилизационной подготовки? Что было сделано, чтобы сохранить структуру вооруженных сил такую, чтобы можно было ею управлять, и можно было формировать необходимые формирования военные? Когда были развалены эти структуры — подозреваемый приводил примеры неродивых командиров, которые не справились в зоне ООС (ранее АТО) и были котлы и так далее. А система управления была какая?” — резюмировал прокурор.

Он добавил, что в ходе расследования у стороны обвинения остается много вопросов к подозреваемому, которые, пока, нельзя разглашать.

“То, что вы сегодня слышали — это лишь вершина айсберга того, который можно было озвучить. Материалы расследования содержат значительное количество документов, содержащих государственную тайну”, - сообщил прокурор журналистам.

Как сообщал УНН, Печерский суд Киева, сегодня ночью вынес решение в отношении экс-руководителя Генштаба ВСУ Владимира Замана. Его взяли под стражу на один месяц.

Напомним, вчера утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана.



Ему вручили подозрение на 80 листах.



В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Заману.



В Печерском районном суде Киева начался суд над подозреваемым в государственной измене генерал-полковником Владимиром Заманом.



Санкция статьи, по которой задержали сегодня утром бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана, предусматривает безальтернативный арест.