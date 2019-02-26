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Глава МИД Ирана объявил о своей отставке

Глава МИД Ирана объявил о своей отставке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о своей отставке. Заявление такого содержания он опубликовал в сети Instagram вечером 25 февраля, передает УНН.

“Большое спасибо дорогим и уважаемым людям Ирана за последние 67 месяцев. Я искренне прошу прощения за невозможности продолжить службу и все недостатки во время этой службы. Я благодарю иранский народ и официальные лица”, — отметил Зариф.

Мохаммад Джавад Зариф возглавлял иранское внешнеполитическое ведомство с августа 2013 года, когда сменил на этом посту Али Акбара Салехи, нынешнего председателя Атомной организации Ирана.

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Как министр иностранных дел Зариф возглавлял иранскую переговорную группу из США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. 14 июля 2015 стороны заключили знаковую ядерное соглашение, известную как Общий комплексный план, согласно которому Иран обязался прекратить свою ядерную деятельность в ответ на отмену международных экономических санкций.

Как сообщал УНН, Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг ушел в отставку, а также покинул пост заместителя председателя Партии прогресса (FrP) за нарушения правил безопасности во время поездки в Иран.

Источник: УНН
Теги: МИД, отставка, Иран
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