Телекомпания Univision сообщила о задержании своих сотрудников во время интервью с Мадуро

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Журналисты испаноязычной телекомпании Univision были задержаны в понедельник во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила сама телекомпания, передает УНН.

"Главе государства не понравились вопросы интервью, и он приказал остановить запись, конфисковать рабочую технику и задержать шесть журналистов во дворце Мирафлорес в Каракасе", - говорится в сообщении.

По данным Национального профсоюза работников СМИ Венесуэлы, журналисты уже освобождены.

"Они только что вышли из Мирафлореса, где находились с 16:30 (22:30 по киевскому времени)", - говорится в Twitter профсоюза.

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Как сообщал УНН, испанское информационное агентство EFE конце января сообщил о том, что венесуэльские власти задержали трех журналистов агентства, освещавших события в республике.