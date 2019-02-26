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В Сомали были убиты 35 боевиков движения "Аш-Шабаб"

В Сомали были убиты 35 боевиков движения "Аш-Шабаб"

Боевики "Аш-Шабаб" (архивное фото)

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В результате авиаудара в центральной части Сомали были убиты 35 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб", связанной с террористической организацией "Аль-Каида", сообщили в понедельник, 25 февраля, в Африканском командовании Вооруженных сил США, передает УНН со ссылкой на DW.

В командовании отметили, что удар был нанесен накануне, 24 февраля, около города Беледуэйне в регионе Хиран.

Целью операции были боевики "Аш-Шабаб", которые передвигались по местности. Хотя количество авиаударов в регионе в последнее время возросла, было непонятно, наносят ли они хоть какой-нибудь вред и потери военизированным группировкам, отмечает агентство Reuters.

Движение "Аш-Шабаб" стремится свергнуть поддерживаемое ООН правительство Сомали и установить в стране жесткие исламистские законы. Соединенные Штаты Америки осуществляют регулярные воздушные удары в поддержку правительства.

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Боевики "Аш-Шабаб" были вытеснены войсками Африканского союза из столицы Сомали в 2011 году, а затем из других городов. Впрочем, движение все еще контролирует большие части сельской местности в стране. Боевики осуществляют регулярные атаки на правительственные, военные и гражданские объекты в Могадишо, а также в других городах.

Как сообщал УНН, представительство ООН в Сомали обстреляли из минометов, ответственность за атаку взяла исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Источник: УНН
Теги: США, террористы, исламисты, Сомали
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