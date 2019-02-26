Microsoft представила второе поколение шлема дополненной реальности HoloLens

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Компания Microsoft представила шлем дополненной реальности Hololens 2. По сравнению с первой версией, представленной в 2016 году, шлем получил более широкое поле отображения, лазерный проекционный экран, датчики для распознавания и отслеживания реальных объектов, а также более мощный процессор. Microsoft ориентирует шлем на компании, которые будут применять его в качестве рабочего инструмента. Продажи устройства начнутся в 2019 году по цене 3500 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на блог компании.

Шлемы и очки дополненной реальности позволяют накладывать изображение виртуальных объектов на реальный мир. В большинстве подобных устройств используются полупрозрачные панели, отражающие изображение с проектора в глаза пользователя или лазерные излучатели, проецирующие его прямо на сетчатку. Подобные устройства представили уже многие компании, в том числе Microsoft, Google и Intel, однако за несколько лет своего существования этот класс устройств остался экспериментальным и редко используется обычными пользователями. Этому виной несколько причин, в том числе экономические и технологические. Во-первых, большинство подобных устройств стоит более тысячи долларов, а в случае с HoloLens первого поколения цена достигала три тысячи долларов. Во-вторых, пока у всех серийных носимых устройств дополненной реальности достаточно ограниченный угол обзора, из-за чего вокруг активной области, в которой могут отображаться виртуальные объекты, есть большая слепая зона, где пользователь видит только реальный мир.

При разработке нового поколения HoloLens инженеры Microsoft провели работу над вторым из этих недостатков и увеличили поле отображения примерно вдвое (изначально он был 30×17 градусов, но теперь компания не назвала точных цифр). Экраны в новом HoloLens работают благодаря лазерному проектору с микроэлектромеханическими зеркалами. Они отклоняются с частотой 54 тысячи герц, благодаря чему лазер формирует изображение на микровырезах на стекле перед глазами пользователя. Компания не раскрывает точное разрешение экрана, отмечая, что оно составляет 2K, а соотношение сторон составляет три к двум.

Помимо экрана инженеры компании улучшили и другие компоненты устройства. HoloLens 2 работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 850, дополненного сопроцессором Holographic Processing Unit второго поколения, который отвечает за сбор и предварительную обработку информации с датчиков шлема. В качестве основного датчика в устройстве используется Azure Kinect, который использует данные с обычной камеры и время пролетного датчика для создания объемной карты помещения и распознавания объектов в нем. Это позволяет, к примеру, закреплять виртуальные объекты на реальных. Кроме того, благодаря применению нейросетевых алгоритмов система семантически сегментирует данные с датчиков, что позволяет классифицировать объекты перед шлемом по типам.

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Также в шлеме используется обычная камера с разрешением восемь мегапикселей и система отслеживания рук, которая по данным с датчиков в реальном времени создает их модель, что позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальными объектами. Еще одним нововведением в HoloLens 2 стали датчики движений глаз, позволяющие управлять приложениями с помощью взгляда, а также авторизоваться в них через систему биометрической аутентификации Windows Hello. Microsoft заявила, что ориентируется не на обычных людей, а на компании, которые будут использовать шлем для более эффективной работы. HoloLens 2 станет доступен позже в 2019 году по цене 3500 долларов при покупке или 125 долларов при использовании по подписке.

Вместе с HoloLens 2 компания анонсировала программу, позволяющую крупным заказчикам разрабатывать версии HoloLens 2, адаптированные для своих нужд. В качестве примера Microsoft показала каску Trimble XR10 с интегрированным шлемом дополненной реальности. По-видимому, схожим образом компания собирается адаптировать свой шлем дополненной реальности для нужд американской армии, которая в конце 2018 года подписала с Microsoft контракт на 480 миллионов долларов, подразумевающий поставку ста тысяч шлемов. Еще одним результатом работы с другими компаниями стала поддержка игрового движка Unreal Engine, разрабатываемого компанией Epic Games.

Стоит отметить, что высокая цена характерная и для других шлемов и очков дополненной реальности. К примеру, в прошлом году свои первые AR-очки выпустила компания Magic Leap и их цена составляет 2295 долларов. Разработчики утверждают, что в Magic Leap One установлены экраны светового поля, сохраняющие данные о глубине на изображении.

Как сообщал УНН, компания Facebook в сентябре представила очки виртуальной реальности Oculus Quest.