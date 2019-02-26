Защита Манафорта просит суд назначить ему небольшой тюремный срок

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Адвокаты Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа - просят суд приговорить своего подзащитного к значительно меньшему сроку, чем предусмотренные по его обвинению 10 лет тюремного заключения. Об этом говорится в материалах, опубликованных в базе суда округа Колумбия в понедельник, передает УНН.

"Манафорт, который в течение десятилетий служил четырем президентам США и не имел никакой криминальной истории, представленный в этом суде как "опытный преступник, нагло нарушил закон и не заслуживает пощады", - говорится в заявлении адвокатов.

"Мы просим, чтобы суд вынес приговор, который будет значительно ниже установленного законом максимального срока", - заявляет сторона защиты.

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Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что не видит смягчающих вину обстоятельств по делу Манафорта, который ранее пошел на сделку со следствием. Обвинение считает, что возраст 69-летнего подсудимого и тот факт, что он "понес ущерб репутации в результате" судебного процесса, также "не является смягчающими факторами".

В Вашингтоне Манафорту инкриминируются "заговор против США", отмывание более 30 млн долларов, дача ложных показаний, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Прокуратура ранее сообщила, что Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре против США и заговоре с целью препятствовать правосудию.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.

Напомним, бывшему главе предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту 8 марта в Окружном суде США в Вирджинии вынесут приговор.