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Мировые цены на нефть продолжили падение

Мировые цены на нефть продолжили падение

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром упали в цене до 64,56 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 55,17 доллара за баррель, потеряв 0,56%.

Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Источник: УНН
Теги: нефть, цены
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