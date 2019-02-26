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Третий подозреваемый по "дела Скрипалей" попал на камеры в Болгарии

Третий подозреваемый по "дела Скрипалей" попал на камеры в Болгарии

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Россиянин, которого называют третьим подозреваемым в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, в апреле 2015 года попал на камеры видеонаблюдения у отеля в Софии, где находился офис болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, также пострадавшего от отравления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Россиянин, использовавший документы на имя Сергея Федотова, жил в этом отеле в номере 305, по данным болгарского издания "24 часа", которое ссылается на источники в следственной группе. На камеры видеонаблюдения у отеля также попал его автомобиль, который он брал в Болгарии в аренду.

Емельян Гебрев, который занимается торговлей оружием, был госпитализирован с тяжелым отравлением 28 апреля 2015 года. В этот же день Федотов уехал из Болгарии и вылетел в Москву через Стамбул. В анализах Гебрева нашли следы веществ, характерных для отравления нервно-паралитическим веществом, относящимся к типу "Новичок". Таким же веществом были отравлены и Скрипали.

После сообщения британской прессы о том, что Федотова подозревают в причастности к отравлению в Солсбери, власти Болгарии решили возобновить расследование отравления Гебрева. Он, как и Скрипали, выжил в результате покушения.

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider писали, что настоящее имя Федотова – Денис Сергеев, он высокопоставленный офицер российской военной разведки, предположительно, в звании не ниже подполковника. Он был в Лондоне в момент отравления Скрипалей. Какую именно роль он играл в операции – неясно, по данным СМИ, следствие полагает, что она была меньшей, чем у Руслана Боширова (Анатолия Чепиги) и Александра Петрова (Александра Мишкина).

Источник: УНН
Теги: Россия, отравление, Великобритания, Болгария, ГРУ
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