В России осудили врача-анестезиолога за изнасилование пациентки

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Бывший врач-анестезиолог Юрий Черников в российской Самаре получил три года колонии общего режима за изнасилование пациентки, которая находилась под наркозом после операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, передает УНН.

По данным российского ведомства, инцидент произошел 2 августа 2017 года.

Тогда, будучи врачом в частной клинике, которая предоставляет услуги по косметологии и пластической хирургии, в Самаре, Черников изнасиловал пациентку, которая находилась под общим наркозом после операции.

Черникова приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, высокопоставленного еврочиновника признали виновным в изнасиловании.