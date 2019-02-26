Сегодня в Украине отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации"

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украине во вторник, 26 февраля, отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации", инициированный общественностью, сообщает УНН.

В Украине во вторник, 26 февраля, отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации", инициированный общественностью. В этот день, пять лет назад, Россия силой захватила крымский парламент в Украине. Сейчас происходит рассмотрение подписания соответствующего указа Президентом Украины.

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В Украине и во всем мире 26 февраля проводятся акции, дискуссий, форумы, митинги, шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Как сообщал УНН, 26 февраля должен официально стать в Украине "Днем сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации". Сейчас происходит рассмотрение подписания соответствующего указа Президентом.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт, который приводит данные о агрессии РФ в Украине.



Напомним, в Киеве 26-27 февраля пройдет Международный форум, посвященный пятой годовщине российской оккупации Крыма.



