Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 февраля 2019 10:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Более 20 тыс. детей-сирот в Украине нуждаются в жилье
Более 20 тыс. детей-сирот в Украине нуждаются в жилье
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5820
Версия для печати

Сегодня в Украине отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации"

Сегодня в Украине отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации"

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украине во вторник, 26 февраля, отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации", инициированный общественностью, сообщает УНН.

В Украине во вторник, 26 февраля, отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации", инициированный общественностью. В этот день, пять лет назад, Россия силой захватила крымский парламент в Украине. Сейчас происходит рассмотрение подписания соответствующего указа Президентом Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США выразили солидарность Украине в годовщину крымской оккупации

В Украине и во всем мире 26 февраля проводятся акции, дискуссий, форумы, митинги, шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Как сообщал УНН, 26 февраля должен официально стать в Украине "Днем сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации". Сейчас происходит рассмотрение подписания соответствующего указа Президентом.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт, который приводит данные о агрессии РФ в Украине.

Напомним, в Киеве 26-27 февраля пройдет Международный форум, посвященный пятой годовщине российской оккупации Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, оккупация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.