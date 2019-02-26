Утро в столице началось с пробок

КИЕВ. 26 февраля. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспектом Голосеевский, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса и Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гетьмана.



Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Надднепрянском шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Николая Бажана, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на Северном, Дарницком, Гаванском, Патона и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.



Напомним, в Украине во вторник, 26 февраля, ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем составит 5 градусов тепла на большинстве территории страны, 7 градусов выше нуля - на западе.