Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Угроза полномасштабной войны со стороны РФ не является декларацией. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений страны-агрессора. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Угроза полномасштабной войны не является декларацией. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовление ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма. На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО ... На Юго-западном стратегическом направлении Восьмую общевойсковую армию, которая осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ... Продолжается беспрецедентная милитаризация Черноморского региона. В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 000 военных. Формируются и развиваются ракетные части, оснащенные "Искандерами", - отметил он.



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Кроме того, Президент добавил, что аппетиты России не ограничиваются только Украиной.



Как сообщал УНН, 25 февраля российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин.