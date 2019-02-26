СК РФ возбудил дело из-за подрыва на мине автобуса с гражданскими на Донбассе

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за "подрыв на мине автобуса с гражданскими лицами" на Донбассе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СК РФ, передает УНН.

"По данному факту ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сообщили в СК РФ.

В СК РФ обвинили украинскую сторону в минировании разделительного газона автодороги Н-20 "Славянск - Донецк - Мариуполь" перед КПВВ "Еленовка" на временно оккупированной территории.

По данным российского ведомства, 23 февраля 2019 года по этому участку автодороги двигался микроавтобус с гражданскими лицами. И при пересечении нейтральной зоны в направлении от подконтрольного населенного пункта Новотроицкое до Еленовки на неподконтрольной украинскому правительству территории, "транспортное средство выехало на разделительный газон дороги, где произошел подрыв заминированного боеприпаса".

"32-летний водитель транспортного средства погиб на месте, еще двое пассажиров - 85-летняя женщина и 59-летний мужчина получили ранения, от которых женщина позже скончалась", - указали в СК РФ.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело за "яичную атаку" под генконсульством в Харькове.