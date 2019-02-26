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ВСУ уничтожили на Донбассе двух снайперов

ВСУ уничтожили на Донбассе двух снайперов

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Гвардейцы тактической группы из состава ООС уничтожили снайперскую пару врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

На днях военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины, который выполняет задачи в составе операции Объединенных сил обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск, которые находятся на своей огневой позиции и готовятся к ликвидации наших защитников.

"Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачи контрснайперськой борьбы", - рассказали украинские военные.

Заместитель командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств НГУ генерал-лейтенант Владимир Пеньков во время встречи с бойцами тактической группы поблагодарил гвардейцам за службу и наградил отличиями за высокий профессионализм.

Как сообщал УНН, 25 февраля российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, снайпер, ООС
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