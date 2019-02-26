В новый парламент Молдовы прошли четыре партии

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила результаты парламентских выборов 24 февраля после обработки 100% бюллетеней. После того, как выборы признают состоявшимися, парламент сформируют четыре формирования: Партия социалистов (ПСРМ), блок ACUM, Демократическая партия (ДПМ) и партия "Шор", передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

После подсчета 100% голосов ЦИК страны сообщила, что в результате голосования по национальному округу ПСРМ набрала 31,15% голосов, блок ACUM - 26,84%, ДПМ - 23,62%, а партия "Шор" - 8,32% голосов . Остальные партии набрали менее 4% голосов избирателей при избирательном пороге 6%.

По подсчетам политологов, с учетом одномандатников, социалисты должны получить 35 мест в парламенте, демократы - 30 мест, представители блока ACUM - 26 мест, а партии "Шор" - семь мест. Еще на три кресла претендуют независимые депутаты.

В парламентских выборах 24 февраля приняли участие более 1,45 млн граждан Молдовы. По данным ЦИК страны, явка составила около 50%. В избирательных участках за рубежом проголосовали более 74 тыс. избирателей, а в Приднестровье - 37 тыс.

Напомним, референдум в Молдове признан состоявшимся, объявлены первые результаты.