Харьковчанка напаковала карманы серебром и пыталась выехать в Россию

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Партию скрытых ювелирных изделий обнаружили вчера утром пограничники в местном пункте пропуска "Александровка" в Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, в вышеуказанный пункт пропуска прибыла 66-летняя гражданка Украины, жительница г. Харьков. Женщина шла в направлении России пешком. Во время прохождения пограничного контроля состоялось срабатывания металлоискателя на верхнюю одежду женщины. В дальнейшем, на теле женщины обнаружено специально оборудованный пояс с карманами, в которых правонарушительница пыталась тайно переместить через государственную границу 4 пакета с ювелирными изделиями из металла белого цвета. Всего выявлено более 70 изделий, скорее всего, все они из серебра.

На данный момент ювелирные изделия переданы представителям ГФС. Продолжается экспертиза.



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