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РФ планирует потратить на вмешательство в украинские выборы 300 млн долларов

РФ планирует потратить на вмешательство в украинские выборы 300 млн долларов

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Согласно данным украинской разведки, Россия планирует потратить на мероприятия по вмешательству в выборы в Украине 300 млн долларов. Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Мы прекрасно знаем, что Россия будет вмешиваться не только военно - через аннексию Крыма, через военную агрессию, она будет вмешиваться и гибридно - в украинские выборы. Наша внешняя разведка сказала, что около 300 млн долларов Россия собирается бросить в выборы через фейки, через вмешательства, через подкупы, через создание каких-то кризисных ситуаций, через диверсионные группы, провокации, псевдомайдан", - отметила нардеп.

По ее словам, противодействовать этим угрозам должны правоохранительные органы, но только опираясь на доказательства, а не на голословные заявления.

Напомним, в Сумской области блокировали попытку вмешательства спецслужб РФ в избирательный процесс в Украине.

Силовики сегодня проводят более 30 обысков в нескольких регионах Украины по признакам создание преступной организации, которая пыталась создать "избирательные пирамиды" для воздействия на волеизъявление украинцев.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Украина
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