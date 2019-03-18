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На станции "Академик Вернадский" будут голосовать за президента Украины 34 полярника

На станции "Академик Вернадский" будут голосовать за президента Украины 34 полярника

КИЕВ. 18 марта. УНН. Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на антарктической станции "Академик Вернадский" и 31 марта проголосовать на выборах Украины за президента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического центра Украины МОН.

"Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 тысяч км от Киева, является отдаленной избирательным участком Украины. 31 марта здесь будут голосовать 34 человека - 11 участников постоянной экспедиции, т.н. зимовщики, которые находятся на станции целый год, а также 23 учених сезонной экспедиции, которые прибыли в конце января", - говорится в сообщении.

Станции "Академик Вернадский" является спецучастком. Полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет ЦИК.

"В день выборов в большом помещении станции - столовой - устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов", - добавили в научном центре.

Также в центре добавили, ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа полярников. На днях ЦИК утвердил состав комиссии на этом спецучастке в лице четырех полярников, председателем определено начальника 23 УАЭ Виктора Сытова.

Документы в форме скан-копий передадут со станции в ЦИК.

Напомним, на очередных выборах президента Украины по состоянию на 15 марта образовано 30002 избирательные участки. Из них обычных - 28 653; иностранных - 101; специальных - 1248.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Президент, Антарктида
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