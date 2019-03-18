На станции "Академик Вернадский" будут голосовать за президента Украины 34 полярника

КИЕВ. 18 марта. УНН. Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на антарктической станции "Академик Вернадский" и 31 марта проголосовать на выборах Украины за президента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического центра Украины МОН.

"Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 тысяч км от Киева, является отдаленной избирательным участком Украины. 31 марта здесь будут голосовать 34 человека - 11 участников постоянной экспедиции, т.н. зимовщики, которые находятся на станции целый год, а также 23 учених сезонной экспедиции, которые прибыли в конце января", - говорится в сообщении.

Станции "Академик Вернадский" является спецучастком. Полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет ЦИК.

"В день выборов в большом помещении станции - столовой - устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов", - добавили в научном центре.

Также в центре добавили, ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа полярников. На днях ЦИК утвердил состав комиссии на этом спецучастке в лице четырех полярников, председателем определено начальника 23 УАЭ Виктора Сытова.

Документы в форме скан-копий передадут со станции в ЦИК.

Напомним, на очередных выборах президента Украины по состоянию на 15 марта образовано 30002 избирательные участки. Из них обычных - 28 653; иностранных - 101; специальных - 1248.