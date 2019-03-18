Регистрация | Вход |
USD: 27,13 0,1171  EUR: 30,79 0,2436 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 19 марта 2019 13:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины
Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10530
Версия для печати

Президент уволил заместителя командующего Нацгвардии

Президент уволил заместителя командующего Нацгвардии

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Валерия Бондаря с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины, передает УНН.

"Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №81/2019.

Напомним, 14 марта Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка.

А 16 марта Президент назначил нового главу Службы внешней разведки.

Источник: УНН
Теги: Нацгвардия, Украина, указы, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.