Президент уволил заместителя командующего Нацгвардии

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Валерия Бондаря с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины, передает УНН.

"Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №81/2019.

Напомним, 14 марта Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка.

А 16 марта Президент назначил нового главу Службы внешней разведки.