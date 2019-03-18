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Украина хотела бы получить больше противотанкового оружия от США - Волкер

Украина хотела бы получить больше противотанкового оружия от США - Волкер

Курт Волкер

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанкового оружия от США. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга, передает кореспондент УНН.

“Во время правления администрации Трампа мы решили воспринимать Украину так же, как и остальные страны, с её оборонными потребностями, и мы хотим как предоставлять помощь, так и обеспечивать продажу оружия Украине, чтоб помочь им развивать сильную, способную, устойчивую обороноспособность”, — сказал Волкер.

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Он напомнил, что часть помощи США заключалась в том, чтоб предоставить противотанковые системы, чтобы в случае, если вражеские танки попробуют продвинуться вглубь Украины, у страны была лучшая возможность защитить себя.

“Украина проявила интерес к запросу большего их количества, что является возможным. Мы также должны рассмотреть такие вещи, как воздушная защита и защита границ, противоснайперская система — это то, что США уже предоставили; что бы это ни было, если это обосновано и необходимо Украине, чтоб иметь современную обороноспособность и упредить дальнейшую агрессию России”, — сказал он.

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Ранее Волкер назвал условия, при которых Запад постоянно будет поддерживать Украину.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, Курт Волкер
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