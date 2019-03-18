Следствие назначило психиатрическую экспертизу уже 22 военнопленным морякам - адвокат

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Российской Федерации назначили психиатрическую экспертизу для 22 украинских моряков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию адвоката Николай Полозов в Facebook.

Как сообщил Полозов, 18 марта следствие ознакомило капитана 2-го ранга Дениса Гриценко и его защиту с постановлением о назначении ему психиатрической экспертизы. Адвокаты подзащитный выступили против этого постановления "в связи с преждевременностью ее назначения, поскольку следствие не предоставило данных о возникновении сомнений о вменяемости военнопленного".

"Также защитой было заявлено, что Денис Гриценко является военнопленным, а нормы III Женевской конвенции от 12.08.1949" Об обращении с военнопленными "не предусматривает проведения подобных экспертиз в отношении военнопленных и ее проведение является унижающим человеческое достоинство и честь военнопленного офицера обращением", - добавил Полозов.

Резюмируя, адвокат рассказал, что "по состоянию на сегодня, комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена по 22 военнопленных украинских моряков".

Ранее сообщалось о подобной экспертизу для 21 украинского моряка.

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Как сообщал УНН, фанаты киевского футбольного клуба "Динамо" на матче против "Челси" на НСК "Олимпийский" выложили флаг Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в поддержку захваченных Россией моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.