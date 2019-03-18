Президенту предлагают 35 кандидатов на должности в антикорсуд, из них 7 - недобросовестные - Transparency International

КИЕВ. 18 марта. УНН. Высший совет правосудия рассмотрел 39 кандидатур и внес представление президенту о назначении 35 судей. Из выдвинутых кандидатов — 7 финалистов ранее признаны “нечестными”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Transparency International.

В представлении — 22 судьи, 11 адвокатов и 2 ученых, претендующих на должности Антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС.

Еще по две кандидатуры в каждой из инстанций поставили на паузу. Решение о адвокатах Евгение Круке и Маркиане Галабале, а также преподавателях Сергее Боднаре и Владимире Цикало будет принято до 28 марта.

“Среди финалистов — 7 юристов из „списка 55 недостойных “, ранее опубликованного общественными организациями. Это судьи Инна Белоус, Андрей Бицюк, Владимир Воронько, Виктор Маслов, Оксана Олейник и Валерия Черная, адвокат Сергей Мойсак”, — сообщили в организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антикоррупционные реформы тормозятся из-за отсутствия политической воли — Transparency International

В общем, ВРП интересовалось опытом в уголовном судопроизводстве, причинами низких доходов и уровнем стрессоустойчивости.

“Среди прочего, ВСП имел вопросы и к тернопольскому судье Инне Белоус, которая выносила решение о запрете мирных собраний во время Революции Достоинства. Преподаватель из „списка 55-ти“ Владимир Цикало должен отвечать на вопрос о админпротоколу за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В то же время члены ВРП решили обойти вопрос квартиры по 2,4 млн грн, которую в 2016 году приобрела мать судьи Валерии Черной”, — отмечают в ТІ.

Ранее УНН сообщал, что в рейтинге “Индекс восприятия коррупции-2018” Украина получила 120 место среди 180 стран, что на 10 позиций лучше, чем по результатам 2017 года.