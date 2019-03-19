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Порошенко: не собираюсь с Путиным ни кашу варить, ни на рыбалку бегать

Порошенко: не собираюсь с Путиным ни кашу варить, ни на рыбалку бегать

Владимир Путин и Петр Порошенко

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина по поводу того, что с нынешним руководством страны "каши не сваришь" в вопросе достижения положительного результата в двусторонних отношениях, сообщает УНН.

"Относительно того, что кто-то с кем-то каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать как некоторые наши кандидаты", - заявил он.

Президент Украины отметил, что после президентских выборов в Украине, президенту РФ придется возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный Крыму заявил, что российский и украинский народ никогда не ссорились и добавил несколько слов на ломаном украинском.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Петр Порошенко
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