В следующий раз продление санкций против РФ состоится в июне - Порошенко

КИЕВ. 19 марта. УНН. В следующий раз продление санкций против РФ состояться в июне. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.

"В следующий раз санкции против РФ должны быть продлены в июне. И какое решение будет принимать и Совет ЕС, и США, будет зависеть от того, насколько Украина консолидированная и насколько украинская власть будет действовать решительно, чтобы защищать суверенитет Украины", - заявил он.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный Крыму заявил, что российский и украинский народ никогда не ссорились и добавил несколько слов на ломаном украинском.

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Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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