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На выборах будет беспрецедентное количество наблюдателей - ЦИК

На выборах будет беспрецедентное количество наблюдателей - ЦИК

КИЕВ. 19 марта. УНН. На президентских выборах 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эфир одного из украинских СМИ, в котором выступала член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

По словам Бернацкой, наблюдателями на выборах в Украине могут быть национальные неправительственные организации и другие иностранные - от иностранных государств или международных организаций.

"В этом году беспрецедентное количество - 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей. Мы были очень строги в проверке документов в ЦИК: для нас ключевым критерием является действительный факт существования этой организации, и обязательно в уставе, как вид деятельности организации должно быть наблюдение за выборами", - сказала член ЦИК.

В частности, Бернацкая добавила, что на сегодняшний день уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей.

Член ЦИК заявила, что Центризбирком пока не знает о результатах проверки правоохранителями заявления "Нацдружин" о возможности применения силы во время выборов.

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Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала более 742 международных наблюдателей на выборах президента.

Напомним, на выборах президента ожидается крупнейшее за время независимости Украины количество наблюдателей.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, наблюдатели, Президент
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