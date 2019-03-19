В Праге напомнили про аннексию Крыма выставкой, документальным фильмом и дискуссией

КИЕВ. 19 марта. УНН. В столице Чехии Праге напомнили о пятой годовщине аннексии Россией Крыма фотовыставкой, показом документального фильма “Заложники Путина” и публичными дискуссиями. Подготовила акции в поддержку Крыму чешская правозащитная организация “Человек в беде”, что на протяжении многих лет имела образовательные и развитию проекты в Крыму, а сейчас посвящает большую часть своей деятельности проектам по защите прав человека. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

“К пятилетие аннексии мы хотели сделать комплексную акцию, которая охватила бы больше людей и других людей, чем те, которые обычно ходят на акции „Человека в беде“ по Крыму. Поэтому мы решили пригласить художников, которые рефлектируют по поводу событий в Крыму своим искусством”, — рассказывает координатор программ “Человек в беде” Елена Иванцова.

Свои работы в Прагу привезли Мария Куликовская и Виталий Фоменко, которые родом из Крыма, но из-за аннексии полуострова и своей позиции не могут вернуться на родину.

Выставка продлится в течение месяца и рассчитана прежде всего на активную студенческую молодежь, аудиторию галереи Activist lab.

Также во вторник, 19 марта, должна состояться встреча с крымскими активистами Лутфие Зудиевою и Диляверой Меметовым, которые координируют деятельность гражданского движения “Крымская солидарность”, что заботится о семьях преследуемых крымчан и сообщает о репрессиях в Крыму.

18 марта в России отмечают пятую годовщину аннексии оккупированного в течение февраля-марта 2014 года украинского полуострова Крым. ООН и большинство стран мира считают действия Москвы незаконными. Украина и страны Запада ввели против России санкции.

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Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым заявил, что российский и украинский народ никогда не ссорились и добавил несколько слов на ломаном украинском.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”.